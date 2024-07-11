Эден Голан меняла внешность, скрываясь от пропалестинских активистов в Швеции. Фото

20-летняя Эден Голан, представлявшая Израиль на международном конкурсе "Евровидение-2024", где она вошла в ТОП-5 лучших исполнителей, рассказала о том, на какие ухищрения ей приходилось идти во время конкурса в Швеции, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность своей команды на фоне огромного количества нападок и угроз.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Эден Голан опубликовала сделанную в лифте фотографию, где на ней надет светловолосый парик и объемная куртка.

Эту публикацию Эден приурочила к дате: с финала "Евровидения" прошло два месяца. "Два месяца этого безумного путешествия, ставшего моей национальной и личной миссией, – прокомментировала Эден. – Это было захватывающее, мощнейшее, сложное и тяжелое путешествие в тот год, который, и я знала это, отличается от любого другого года. Я долго думала, какую фотографию опубликовать здесь, и выбрала момент, который тогда казался мне странным и смешным, но от этого он не становится менее страшным и опасным".

"Многие знают, что безопасность нашей делегации обеспечивали самые лучшие охранники, но люди не знают о тех моментах, когда мне приходилось изменять внешность, чтобы не стать жертвой нападения, когда мы выходили на улицу, – продолжила Эден Голан. – Страх, чтобы меня не узнали, из-за моей страны, которая является частью меня и которую я с гордостью представляю каждый день – до сих пор не укладывается в моем сознании. Грустно, что мы вернулись во времена, когда еврейке и израильтянке нужно прятаться, чтобы защититься, и этот момент я не забуду никогда. Я знаю, что придут лучшие дни, и я молюсь о том, чтобы они пришли. Мы никогда не забудем, через что мы прошли, но я надеюсь, что все мы станем сильнее, и будем сплоченными вместе".

Напомним, в ходе конкурса "Евровидение-2024", проходившего в Мальме, Швеция, Эден Голан подвергалась многочисленным нападкам как со стороны пропалестински настроенных участников конкурса из некоторых других стран, так и со стороны пропалестинских активистов, устроивших накануне конкурсе многотысячную антиизраильскую демонстрацию. Участники конкурса и некоторые представители его организации даже упрекали израильскую представительницу, что "из-за нее другим артистам угрожает опасность" и вынудили израильскую делегацию перебраться в другое помещение.