Убийство в Мигдаль а-Эмеке: погиб 38-летний мужчина
время публикации: 25 сентября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 21:24
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о мужчине, который был ранен в результате криминального инцидента в Мигдаль а-Эмеке.
Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, находившегося в критическом состоянии, но он скончался. По словам медиков, огнестрельные ранения 38-летнего мужчины оказались смертельными.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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