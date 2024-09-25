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Израиль

Убийство в Мигдаль а-Эмеке: погиб 38-летний мужчина

время публикации: 25 сентября 2024 г., 21:17 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 21:24
Убийство в Мигдаль а-Эмеке: погиб 38-летний мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о мужчине, который был ранен в результате криминального инцидента в Мигдаль а-Эмеке.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, находившегося в критическом состоянии, но он скончался. По словам медиков, огнестрельные ранения 38-летнего мужчины оказались смертельными.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Израиль
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