Убийство в Мигдаль а-Эмеке: погиб 38-летний мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о мужчине, который был ранен в результате криминального инцидента в Мигдаль а-Эмеке.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, находившегося в критическом состоянии, но он скончался. По словам медиков, огнестрельные ранения 38-летнего мужчины оказались смертельными.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.