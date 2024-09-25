Демонстрация перед съездом "Ликуда": "У них 101 более важное дело, чем это"

Несколько сотен человек устроили в среду вечером демонстрацию в Нетании возле здания, где проходила предпраздничная встреча активистов "Ликуда", на которой присутствовали некоторые министры от правящей партии.

Участники акции протеста, среди которых были также родственники похищенных в "черную субботу" и родственники убитых террористами, напоминали, что у "ликудников" "есть еще 101 более важное дело" – намекая на 101 похищенного, все еще остающегося в плену в секторе Газы.

Во время акции произошли столкновения демонстрантов с прибывшими на место полицейскими, некоторые протестующие утверждали, что полицейские толкали их.

Отец похищенной террористами наблюдательницы Лири Эльбаг Эли Эльбаг во время акции заявил: "Я не выбирал Синуара, у меня есть глава правительства, он глава правительства всех нас, и его обязанность – вернуть детей".