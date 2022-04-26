СМИ: депутат от РААМ не намерен возобновлять сотрудничество с коалицией

"Ликуд" продолжает беседы с депутатами от коалиции, пытаясь уговорить их перестать поддерживать правительство. Как сообщает "Кешет", депутат Кнессета Фатин Мула встречался с депутатом от партии РААМ Мазеном Ранаемом. Согласно опубликованной информации, встреча состоялась в Кармиэле, и два депутата беседовали на политические темы.

"Содержание этой беседы должно очень обеспокоить коалицию", – цитирует "Кешет" участников этой встречи. Они рассказали, что Ранаем резко отзывался о работе нынешней коалиции. "Он просто в отчаянии по поводу нежелания Беннета и Шакед вести переговоры о списке требований, которые партия РААМ представила перед уходом Кнессета на каникулы. Он более не считает себя обязанным соблюдать коалиционную дисциплину", – заявили собеседники Ранаема.

Список требований касался ограничения доступа евреев на Храмовую гору и готовности правительства продвигать решение социальных вопросов, важных для арабского сектора. В окружении Беннета и Шакед заявили, что они не намерены вести переговоры до тех пор, пока не снизится уровень напряженности в сфере безопасности и пока РААМ не возобновит сотрудничество с коалицией.

Мазен Ранаем является одним из двух депутатов фракции РААМ, настаивающих на немедленном выходе из коалиции. Вторым является Уалид Таха. Вместе с тем, очень может быть, что речь идет о давлении на Беннета, а не о желании развалить коалицию. Накануне депутат Таха давал понять приближенным премьер-министра, что в случае необходимости обеспечит голосование за объявление депутата Амихая Шикли перебежчиком. В настоящий момент, сотрудничество РААМ с коалицией полностью заморожено, однако в политических кругах убеждены, что в той или иной форме оно возобновится после возвращения Кнессета с каникул.

В коалиции продолжают наблюдать за дальнейшими шагами депутата Идит Сильман ("Ямина"). Накануне она не приняла участия в голосовании по вопросу о будущем Амихая Шикли. В коалиции считают, что это может свидетельствовать об опасении Сильман оказаться в той же ситуации, в которой оказался Шикли.

25 апреля более 11 часов проходило заседание организационной комиссии Кнессета, на котором обсуждалось решение партии "Ямины" объявить Амихая Шикли незаконно покинувшим фракцию.

В коалиции утверждали, что Шикли, который был избран в Кнессет в рамках списка "Ямины", на протяжении всей каденции нарушает коалиционную дисциплину и голосует с оппозицией. Шикли, в свою очередь, обвинял руководство "Ямины" в нарушении правил демократии.

Семеро членов комиссии поддержали это решение. Депутаты от оппозиции не приняли участия в голосовании, так как формально не являются членами комиссии.