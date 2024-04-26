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Израиль

Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный возле Арада. Видео

время публикации: 26 апреля 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 17:50
Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный возле Арада
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный туристами неподалеку от Арада. В операции, проводимой Командованием тылом, был задействован вертолет ВВС ЦАХАЛА "Ясур". Обломок подняли вертолетом с помощью специального приспособления и передали пожарной службе.

Рельеф местности и большой вес обломка ракеты сделали проведение операции сложной. Она была проведена успешно благодаря подготовке командования тылом и содействию технологического штаба ВВС ЦАХАЛа.

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