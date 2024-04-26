Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный возле Арада. Видео

Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный туристами неподалеку от Арада. В операции, проводимой Командованием тылом, был задействован вертолет ВВС ЦАХАЛА "Ясур". Обломок подняли вертолетом с помощью специального приспособления и передали пожарной службе.

Рельеф местности и большой вес обломка ракеты сделали проведение операции сложной. Она была проведена успешно благодаря подготовке командования тылом и содействию технологического штаба ВВС ЦАХАЛа.