Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный возле Арада. Видео
время публикации: 26 апреля 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 17:50
Силы ЦАХАЛа убрали обломок иранской ракеты, обнаруженный туристами неподалеку от Арада. В операции, проводимой Командованием тылом, был задействован вертолет ВВС ЦАХАЛА "Ясур". Обломок подняли вертолетом с помощью специального приспособления и передали пожарной службе.
Рельеф местности и большой вес обломка ракеты сделали проведение операции сложной. Она была проведена успешно благодаря подготовке командования тылом и содействию технологического штаба ВВС ЦАХАЛа.