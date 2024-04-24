Туристы обнаружили иранскую ракету недалеко от Арада: ее увезут вертолетом

Туристы, путешествовавшие в окрестностях Арада, обнаружили неподалеку от 31 трассы в направлении Мертвого моря остатки иранской ракеты – одной из тех, которые были выпущены по Израилю 14 апреля.

Представители полиции и Командования тылом сообщили, что они знали о данном обломке, хотя и не совсем понимают, как и зачем в этот район смогли добраться туристы. Они отметили, что через несколько дней обломок ракеты будет удален при помощи специального вертолета.

Напомним, ранее остатки иранской баллистической ракеты были найдены неподалеку от Мертвого моря: это произошло через несколько дней после иранского удара по Израилю. В ночь на 14 апреля из Ирана по Израилю были выпущены 185 ударных БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет. Эти источники заявили, что подавляющее большинство пусков было осуществлено с территории Ирана. Кроме того, пуски осуществлялись из Ирака и Йемена.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари утром 14 апреля заявил, что силами ЦАХАЛа и союзников были сбиты 99% ракет выпущенных ночью Ираном в сторону Израиля. Военные специалисты отмечают, что продемонстрировано полное технологическое превосходство Израиля над Ираном.