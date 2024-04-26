Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" продолжает терять мандаты

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем набрала бы 29 мандатов, на два меньше, чем на прошлой неделе. Это на 12 мандатов ниже пикового значения, до которого партия добиралась в ходе предыдущих опросов.

Партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набирает 21 мандат, столько же, сколько и на прошлой неделе. У "Еш Атид" Яира Лапида – 13 мандатов. НДИ Авигдора Либермана – с 11 мандатами, "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира и ШАС набирают по 9 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов.

Блок ХАДАШ-ТААЛ получает 5 мандатов, РААМ, МЕРЕЦ, "Ционут Датит" – по 4 мандата. "Ямин Мамлахти" Гидеона Саара снова преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

У партий правящей коалиции – 50 мандатов