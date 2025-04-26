В ходе операции "Сила и меч" ЦАХАЛ атаковал более 1800 террористических целей

Силы ЦАХАЛа под командованием Южного округа продолжают интенсивно действовать в секторе Газа против террористических организаций при содействии разведывательного управления и ШАБАКа.

В ходе операции "Сила и меч", начатой в секторе Газы 18 марта 2025 года, на данный момент было атаковано более 1800 террористических целей по всему сектору и ликвидированы сотни террористов, включая десятки командиров и боевиков.

ЦАХАЛ действует, оперируя тремя маневрирующими дивизиями: двумя дивизиями на юге сектора и одной дополнительной на севере.

На севере сектора 252-я дивизияпродолжает свою деятельность. За последние 48 часов ВВС ЦАХАЛа атаковали склад оружия "Исламского джихада" в районе Дарадж Туфах. Склад, в котором хранились десятки единиц оружия, был уничтожен.