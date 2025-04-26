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Израиль

27-29 апреля над Иерусалимом пройдут репетиции парада ВВС

ВВС
время публикации: 26 апреля 2025 г., 21:20 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 21:28
27-29 апреля над Иерусалимом пройдут репетиции парада ВВС
Moshe Shai/FLASH90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 27-29 апреля в районе Иерусалима самолеты и вертолеты израильских ВВС будут проводить репетиции воздушного парада, который пройдет в День памяти павших воинов.

Армия обращается к общественности с просьбой воздержаться от запуска беспилотных летательных аппаратов над горой Герцля, Мемориалом ВВС на Ар а-Таясим и резиденцией президента Израиля.

Пресс-служба также подчеркивает: активности ВВС в воздушном пространстве столицы не будет связана с какими-либо инцидентами в оборонной сфере.

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