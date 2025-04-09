Отменены воздушный и военно-морской парады в Эйлате в День независимости

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в этом году на День независимости в Эйлате не будут проводиться воздушный и военно-морской парады. Это объясняется тем, что силы ВВС и ВМФ ЦАХАЛа в связи с войной "сосредоточены на оперативной деятельности".

При этом в армейской пресс-службе отметили, что в День Памяти самолеты ВВС ЦАХАЛа совершат полет над горой Герцль и мемориальным комплексом Ар а-Таясим возле Иерусалима.

Ранее министр Мири Регев, возглавляющая комитет по организации государственных церемоний в День независимости, сообщила об отмене фейерверков и пиротехнических шоу во время церемонии зажжения факелов на горе Герцля. Она подчеркнула, что решение распространяется даже на так называемые "тихие фейерверки", которые начали применяться в Израиле еще до событий 7 октября по инициативе министра культуры Хили Трупера.

Регев отметила, что это решение принято в связи с ростом числа случаев посттравматического стрессового расстройства в Израиле.

Министр транспорта Мири Регев обратилась к главам муниципалитетов и местных советов с призывом воздержаться от салютов и на муниципальных празднованиях 77-го Дня Независимости Государства Израиль.