МАХАШ провел обыск в доме начальника отделения полиции в Хадере

В среду, 7 августа, следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), провели обыск в доме начальника отделения полиции в Хадере подполковника Амита Полака.

Обыск проводился в рамках расследования подозрений на непропорциональное применение силы при разгоне антиправительственной демонстрации в Кейсарии и неправомерного задержания их участников.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в ходе обыска был изъят мобильный телефон Полака.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он полностью поддерживает Полака, "единственным прегрешением которого стала защита законности и порядка и жизнь семьи которого с тех пор превращена в ад". Министр также добавил, что "МАХАШ не будет угрожать полицейским".

Несколько дней назад МАХАШ сообщил, что Полак и еще несколько полицейских задержали с грубыми применением силы до начала демонстрации возле дома семьи Нетаниягу в Кейсарии несколько человек, находившихся на грузовике, задекорированном под танк. Из МАХАШ передали, что расследуются подозрения на превышение полицейскими полномочий, на применение непропорциональной силы, а также подозрения на создание помех расследованию.