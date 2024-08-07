x
07 августа 2024
|
последняя новость: 23:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2024
|
07 августа 2024
|
последняя новость: 23:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАХАШ провел обыск в доме начальника отделения полиции в Хадере

время публикации: 07 августа 2024 г., 23:06 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 23:06
МАХАШ провел обыск в доме начальника отделения полиции в Хадере
Chaim Goldberg/Flash90

В среду, 7 августа, следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), провели обыск в доме начальника отделения полиции в Хадере подполковника Амита Полака.

Обыск проводился в рамках расследования подозрений на непропорциональное применение силы при разгоне антиправительственной демонстрации в Кейсарии и неправомерного задержания их участников.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", в ходе обыска был изъят мобильный телефон Полака.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что он полностью поддерживает Полака, "единственным прегрешением которого стала защита законности и порядка и жизнь семьи которого с тех пор превращена в ад". Министр также добавил, что "МАХАШ не будет угрожать полицейским".

Несколько дней назад МАХАШ сообщил, что Полак и еще несколько полицейских задержали с грубыми применением силы до начала демонстрации возле дома семьи Нетаниягу в Кейсарии несколько человек, находившихся на грузовике, задекорированном под танк. Из МАХАШ передали, что расследуются подозрения на превышение полицейскими полномочий, на применение непропорциональной силы, а также подозрения на создание помех расследованию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

Галант потребовал проверить, не запретил ли Бен-Гвир полиции вмешиваться во вторжение на базы ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2024

Бен-Гвир потребовал проверить, что Галант делал 7 октября
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июля 2024

СМИ: ЦАХАЛ намерен перебросить к базе Бейт-Лид три батальона, готовившихся зайти в Газу