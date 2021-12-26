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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 06:17

Район Хомеша объявлен закрытой военной зоной

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Район Хомеша объявлен закрытой военной зоной

С вечера субботы, 25 декабря, район бывшего еврейского поселения Хомеш (северная Самария) был объявлен закрытой военной зоной. Военные и пограничная полиция получили приказ не допускать в этот район кого-либо из гражданских.

Утром 24 декабря при участии бойцов пограничной полиции и сотрудников министерства обороны в Хомеше были снесены временные сооружения, в том числе было разрушено помещение йешивы. В официальном сообщении пограничной полиции было сказано: "Снесены три деревянные конструкции и еще три легкие постройки". Эти действия были осуществлены несмотря на массовый протест.

23 декабря около 15 тысяч человек приняли участие в марше в районе Хомеша, выразив свое несогласие с решением разрушить йешиву. Одним из организаторов марша была вдова Иегуды Диментмана, который был убит неделю назад арабским террористом на выезде из Хомеша.


Йешива в Хомеше просуществовала 15 лет, впервые она была основана через год после насильственного выселения жителей поселка в рамках программы размежевания в 2005 году. Силы безопасности раз за разом разрушают ее, но еврейские активисты восстанавливают и продолжают изучение Торы.

После очередного разрушения на месте будут дислоцированы бойцы пограничной полиции, чтобы воспрепятствовать возвращению евреев в Хомеш. Но активисты уже сейчас заявляют: йешива в Хомеше будет восстановлена.

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