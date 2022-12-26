"Вам звонят из банка": задержан очередной мошенник, пострадали 2000 пожилых русскоязычных граждан

Полиция задержала жителя Хариша по подозрению в причастности к крупному мошенничеству, жертвами которого становились пожилые русскоязычные израильтяне.

Срок содержания задержанного под стражей продлен пока до 29 декабря.

В ходе обыска в квартире подозреваемого было найдено и изъято оборудование, позволявшее мошенникам из-за рубежа звонить потенциальным жертвам якобы с телефонных номеров банков или полиции. Они представлялись сотрудниками служб безопасности банка или кредитной компании, или же офицерами полиции, сообщали жертвам о том, что их счет якобы взломан и преступниками похищаются деньги, затем пожилым людям предлагалось перевести деньги "на безопасный счет", дав данные своей кредитной карты, или снять деньги со счета и передать наличные "курьеру" для "безопасного вложения".

adv_11 m_ar_1

По данным полиции, несмотря на абсурдность такой схемы и очевидность мошенничества, только в Израиле от такого рода преступной деятельности пострадали около 2000 человек.

Мошенник был выявлен киберподразделением отдела полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений "Лахав 433". В мошеннической схеме были задействованы и иностранные граждане.

Полиция также сообщает о задержании "курьера", который пришел за наличными деньгами к пожилой женщине, и еще одного подозреваемого. Решение о продлении их ареста будет принято судом 27 декабря.

adv_12 m_ar_2

Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов или кредитных карт. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.

adv_13 incontent_1

Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий, они могут убеждать и угрожать.

Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

adv_14 m_ar_3

Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.

adv_15 incontent_2

Если у вас есть пожилые родственники или знакомые, следует побеседовать с ними на эту тему и предупредить о подобных мошеннических схемах.