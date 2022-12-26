"Вам звонят из банка": задержан очередной мошенник, пострадали 2000 пожилых русскоязычных граждан
Полиция задержала жителя Хариша по подозрению в причастности к крупному мошенничеству, жертвами которого становились пожилые русскоязычные израильтяне.
Срок содержания задержанного под стражей продлен пока до 29 декабря.
В ходе обыска в квартире подозреваемого было найдено и изъято оборудование, позволявшее мошенникам из-за рубежа звонить потенциальным жертвам якобы с телефонных номеров банков или полиции. Они представлялись сотрудниками служб безопасности банка или кредитной компании, или же офицерами полиции, сообщали жертвам о том, что их счет якобы взломан и преступниками похищаются деньги, затем пожилым людям предлагалось перевести деньги "на безопасный счет", дав данные своей кредитной карты, или снять деньги со счета и передать наличные "курьеру" для "безопасного вложения".
По данным полиции, несмотря на абсурдность такой схемы и очевидность мошенничества, только в Израиле от такого рода преступной деятельности пострадали около 2000 человек.
Мошенник был выявлен киберподразделением отдела полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений "Лахав 433". В мошеннической схеме были задействованы и иностранные граждане.
Полиция также сообщает о задержании "курьера", который пришел за наличными деньгами к пожилой женщине, и еще одного подозреваемого. Решение о продлении их ареста будет принято судом 27 декабря.
Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов или кредитных карт. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.
Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий, они могут убеждать и угрожать.
Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.
Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.
Если у вас есть пожилые родственники или знакомые, следует побеседовать с ними на эту тему и предупредить о подобных мошеннических схемах.
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