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    В Израиле

    "Вам звонят из банка": задержан очередной мошенник, пострадали 2000 пожилых русскоязычных граждан

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    Полиция задержала жителя Хариша по подозрению в причастности к крупному мошенничеству, жертвами которого становились пожилые русскоязычные израильтяне.

    Срок содержания задержанного под стражей продлен пока до 29 декабря.

    В ходе обыска в квартире подозреваемого было найдено и изъято оборудование, позволявшее мошенникам из-за рубежа звонить потенциальным жертвам якобы с телефонных номеров банков или полиции. Они представлялись сотрудниками служб безопасности банка или кредитной компании, или же офицерами полиции, сообщали жертвам о том, что их счет якобы взломан и преступниками похищаются деньги, затем пожилым людям предлагалось перевести деньги "на безопасный счет", дав данные своей кредитной карты, или снять деньги со счета и передать наличные "курьеру" для "безопасного вложения".

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    По данным полиции, несмотря на абсурдность такой схемы и очевидность мошенничества, только в Израиле от такого рода преступной деятельности пострадали около 2000 человек.

    Мошенник был выявлен киберподразделением отдела полиции по расследованию особо тяжких и международных преступлений "Лахав 433". В мошеннической схеме были задействованы и иностранные граждане.

    Полиция также сообщает о задержании "курьера", который пришел за наличными деньгами к пожилой женщине, и еще одного подозреваемого. Решение о продлении их ареста будет принято судом 27 декабря.

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    Полиция Израиля призывает граждан не передавать незнакомым людям данные своих банковских счетов или кредитных карт. Гражданам, считающим, что они стали жертвами мошенников, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.

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    Отметим, что мошенники постоянно меняют тактику. Они могут представляться сотрудниками банков (как правило, из "службы безопасности"), сотрудниками полиции или спецслужб, они могут обращаться не только на русском, но и на иврите, они почти всегда требуют от растерявшегося человека немедленных действий, они могут убеждать и угрожать.

    Полиция Израиля неоднократно уведомляла, что в последние годы участились случаи телефонного мошенничества, жертвами которого обычно становятся пожилые люди. Израильские СМИ многократно писали о подобных случаях мошенничества, в том числе с использованием поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов.

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    Общая рекомендация такова: не обсуждать никакие вопросы, особенно финансовые, с незнакомыми людьми по телефону – просто прерывать разговор и не отвечать на звонки. Если есть возможность, можно передать телефон родственнику, который хорошо говорит на иврите. Желательно сообщать в полицию о попытках мошенничества.

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    Если у вас есть пожилые родственники или знакомые, следует побеседовать с ними на эту тему и предупредить о подобных мошеннических схемах.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка". Подано обвинение против Евгения Литинского, подозреваемого в обмане русскоязычных граждан
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Декабря 2022
    "Вам звонят из банка". Полиция задержала подозреваемого в обмане десятков русскоязычных израильтян, выманившего миллионы шекелей
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Сентября 2022
    Задержан телефонный мошенник, выманивавший деньги у русскоязычных израильтян
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Августа 2022
    Очередное предостережение: мошенники выступают от имени полиции или служб безопасности банков
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Июля 2022
    "Вас закуют в наручники и отвезут в участок". Телефонные мошенники терроризируют пожилых русскоязычных израильтян
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