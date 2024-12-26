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Израиль

В северной части сектора Газы погиб офицер ЦАХАЛа

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 26 декабря 2024 г., 23:06 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 23:09
Майор Од Шрейбман, 27 лет, из Цофита, командир роты в многодоменном подразделении 888 "Рефаим"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что майор Од Шрейбман, 27 лет, из Цофита, командир роты в многодоменном подразделении 888 "Рефаим", погиб в бою в северной части сектора Газы. Сообщение о гибели офицера передано его семье.

В том же инциденте был тяжело ранен боец подразделения 888.

В отдельном инциденте от снайперского огня на севере Газы получил тяжелые ранения командир танка 9-го батальона 401-й дивизии.

Раненые эвакуированы и доставлены для получения медицинской помощи в больницу, их семьи уведомлены о случившемся.

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