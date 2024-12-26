x
26 декабря 2024
|
последняя новость: 23:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2024
|
26 декабря 2024
|
последняя новость: 23:27
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Погибшие и убитые заложники получат новый статус, но не статус "павших воинов"

Заложники
Погибшие
Исраэль Кац
время публикации: 26 декабря 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 22:39
Погибшие и убитые заложники получат новый статус, но не статус "павших воинов"
Gili Yaari /FLASH90

В системе безопасности занимаются формулированием нового статуса для похищенных, которые погибли или были убиты в плену. Этот статус будет предоставлять льготы и выплаты, отличающиеся от положенных жертвам терактов и вражеских действий, но при этом погибшие заложники не будут признаны павшими военнослужащими ЦАХАЛа.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, семья Алона Лулу-Шамриза, одного из троих заложников, сумевших сбежать из плена ХАМАСа и погибших от рук не знавших о наличии похищенных в районе операции израильских солдат, много месяцев добивается признания его погибшим военнослужащим.

Близкие Лулу-Шамриза были вынуждены опротестовать отказ ЦАХАЛа признать его погибшим военнослужащим через БАГАЦ. По всей видимости, он так и не будет признан погибшим военнослужащим ЦАХАЛа. Лулу-Шамриз был признан жертвой вражеских действий: этот статус предоставляет семье погибшего примерно те же льготы и выплаты, как и семье погибшего военнослужащего. Однако для семьи погибшего заложника важна возможность захоронения Алона Лулу-Шамриза на военном кладбище.

В связи с этим делом и делами других погибших заложников министр обороны Исраэль Кац в последние недели ведет с представителями ЦАХАЛа обсуждение возможных форматов создания нового нового статуса для похищенных, которые погибли или были убиты.

В системе хотят создать статус с условиями и льготами, отличными от статуса жертвы террористических действий, который будет включать всех похищенных, которые были убиты или погибли. В новые критерии, которые все еще формируются, вероятно, войдут и некоторые гражданские лица, убитые 7 октября, а не только заложники.

Брат Алона Лулу-Шамриза Йонатан заявил, что о решении Исраэля Каца его семья узнала из СМИ. "Это подлое и жалкое решение министра обороны, которое по каким-то причинам отделяет кровь одних от крови других, и информирует об этом семьи погибших через средства массовой информации, – отметил он. – Мы продолжим бороться за справедливость для Алона в БАГАЦе, и мы убеждены, что справедливость восторжествует".

В канцелярии министра обороны подчеркнули, что решение не признавать Алона Лулу-Шамриза погибшим солдатом-ЦАХАЛа еще не было принято, и Исраэль Кац попросил Армию обороны израиля приложить все усилия для поиска решения этой болезненной проблемы путем диалога с его семьей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 октября 2024

Церемония памяти жертв 7 октября пройдет только в присутствии членов их семей
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 04 марта 2024

Историю трех заложников, погибших в результате огня ЦАХАЛа, экранизируют
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2024

Семья Алона Лулу-Шамриза обжалует в БАГАЦе отказ ЦАХАЛа признать его погибшим в бою военнослужащим
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 января 2024

ЦАХАЛ отклонил просьбу семей Йотама Хаима и Алона Лулу-Шамриза признать их "павшими в бою военнослужащими"