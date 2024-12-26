Погибшие и убитые заложники получат новый статус, но не статус "павших воинов"

В системе безопасности занимаются формулированием нового статуса для похищенных, которые погибли или были убиты в плену. Этот статус будет предоставлять льготы и выплаты, отличающиеся от положенных жертвам терактов и вражеских действий, но при этом погибшие заложники не будут признаны павшими военнослужащими ЦАХАЛа.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, семья Алона Лулу-Шамриза, одного из троих заложников, сумевших сбежать из плена ХАМАСа и погибших от рук не знавших о наличии похищенных в районе операции израильских солдат, много месяцев добивается признания его погибшим военнослужащим.

Близкие Лулу-Шамриза были вынуждены опротестовать отказ ЦАХАЛа признать его погибшим военнослужащим через БАГАЦ. По всей видимости, он так и не будет признан погибшим военнослужащим ЦАХАЛа. Лулу-Шамриз был признан жертвой вражеских действий: этот статус предоставляет семье погибшего примерно те же льготы и выплаты, как и семье погибшего военнослужащего. Однако для семьи погибшего заложника важна возможность захоронения Алона Лулу-Шамриза на военном кладбище.

В связи с этим делом и делами других погибших заложников министр обороны Исраэль Кац в последние недели ведет с представителями ЦАХАЛа обсуждение возможных форматов создания нового нового статуса для похищенных, которые погибли или были убиты.

В системе хотят создать статус с условиями и льготами, отличными от статуса жертвы террористических действий, который будет включать всех похищенных, которые были убиты или погибли. В новые критерии, которые все еще формируются, вероятно, войдут и некоторые гражданские лица, убитые 7 октября, а не только заложники.

Брат Алона Лулу-Шамриза Йонатан заявил, что о решении Исраэля Каца его семья узнала из СМИ. "Это подлое и жалкое решение министра обороны, которое по каким-то причинам отделяет кровь одних от крови других, и информирует об этом семьи погибших через средства массовой информации, – отметил он. – Мы продолжим бороться за справедливость для Алона в БАГАЦе, и мы убеждены, что справедливость восторжествует".

В канцелярии министра обороны подчеркнули, что решение не признавать Алона Лулу-Шамриза погибшим солдатом-ЦАХАЛа еще не было принято, и Исраэль Кац попросил Армию обороны израиля приложить все усилия для поиска решения этой болезненной проблемы путем диалога с его семьей.