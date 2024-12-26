ЦАХАЛ: все пять ликвидированных в Нусейрате "журналистов" были террористами "Исламского джихада"

ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения по поводу авиаудара, в результате которого в ночь на 26 декабря в Нусейрате, в центре сектора Газы, были уничтожены пять боевиков террористической организации "Исламский джихад".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" ранее заявлял, что в результате авиаудара ЦАХАЛа были убиты пять журналистов палестинской новостной сети "Кудс" (Quds News Network). Утверждалось, что они (впятером) снимали "репортаж" в лагере беженцев Нусейрат около больницы "Аль-Ауда", когда их "рабочий фургон" был атакован с воздуха. Версию "Аль-Джазиры" цитировало и российское агентство РИА Новости. Отмечалось, что на автомобиле были надписи "TV" и "Press".

Quds News Network называл имена своих убитых сотрудников: Фади Хасуна, Ибрагим аш-Шейх Али, Мухаммад аль-Ладах, Файсал Абу аль-Кумсан, Айман аль-Джади.

ЦАХАЛ и ШАБАК подтверждают, что названные имена убитых подлинные. Однако уточняется, что все они были не только "журналистами QNN, но и боевиками (в прошлом или настоящем), и сотрудниками разведслужбы "Исламского джихада".

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа говорится, что

1. Фади Ихаб Мухаммад Рамадан Хасуна был активистом "Исламского джихада", занимался сбором разведывательной информации.

2. Ибрагим Гамаль Ибрагим аш-Шейх Али был боевиком и сотрудником отдела пропаганды "Исламского джихада".

3. Мухаммад Ияд Хамис аль-Ладах был активистом "Исламского джихада", занимался сбором разведывательной информации.

4. Файсал Абдулла Мухаммад Абу аль-Кумсан руководил службой безопасности "Исламского джихада" в районе Нусейрата.

5. Айман Нахад Абд ар-Рахман аль-Джади был активистом "Исламского джихада", занимался сбором разведывательной информации, ранее был боевиком военно-морских сил "ИД".

ШАБАК получил сведения об этих террористах, действовавших под видом журналистов, из различных разведывательных источников. Отмечается, что имена четверых из указанных выше были в списке активистов "Исламского джихада", обнаруженном ЦАХАЛом в ходе операции в секторе Газы.

Отметим, что новостная сеть "Кудс" (Quds News Network), созданная в 2011 году, позиционирует себя как независимое СМИ. Однако известно, что эта сеть тесно связана с "Исламским джихадом" и фактически работает на эту террористическую организацию. Власти Палестинской автономии блокировали каналы QNN за экстремизм.