На севере Газы уничтожен 2-километровый туннель ХАМАСа. Видео

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" обнаружили и уничтожили двухкилометровый туннель террористов в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

Туннель был найден на прошлой неделе, подземные коммуникации находились на глубине десятков метров. В туннеле, который использовали боевики ХАМАСа, были помещения для длительного пребывания. В них было найдено много оружия, боеприпасов, разгрузочных жилетов, униформы ХАМАСа и др.

В том же районе была ликвидирована мастерская, в которой изготавливали взрывчатку, заявляет ЦАХАЛ.