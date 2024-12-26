На севере Газы уничтожен 2-километровый туннель ХАМАСа. Видео
время публикации: 26 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 13:06
Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" обнаружили и уничтожили двухкилометровый туннель террористов в районе Джабалии, на севере сектора Газы.
Туннель был найден на прошлой неделе, подземные коммуникации находились на глубине десятков метров. В туннеле, который использовали боевики ХАМАСа, были помещения для длительного пребывания. В них было найдено много оружия, боеприпасов, разгрузочных жилетов, униформы ХАМАСа и др.
В том же районе была ликвидирована мастерская, в которой изготавливали взрывчатку, заявляет ЦАХАЛ.
Ссылки по теме