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Израиль

На севере Газы уничтожен 2-километровый туннель ХАМАСа. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
время публикации: 26 декабря 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 13:06
На севере Газы уничтожен 2-километровый туннель ХАМАСа. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
Мастерская, в которой изготавливали взрывчатку
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" обнаружили и уничтожили двухкилометровый туннель террористов в районе Джабалии, на севере сектора Газы.

Туннель был найден на прошлой неделе, подземные коммуникации находились на глубине десятков метров. В туннеле, который использовали боевики ХАМАСа, были помещения для длительного пребывания. В них было найдено много оружия, боеприпасов, разгрузочных жилетов, униформы ХАМАСа и др.

В том же районе была ликвидирована мастерская, в которой изготавливали взрывчатку, заявляет ЦАХАЛ.

Израиль
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