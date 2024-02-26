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    Израиль

    ЦАХАЛ опровергает сообщение о SIM-картах в канун 7 октября: не сотни, а десятки

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    ЦАХАЛ опровергает сообщение о SIM-картах в канун 7 октября: не сотни, а десятки
    AP Photo

    Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала комментарий в связи с разрешенной к публикации информации об активации сотен израильских SIM-карт в секторе Газы в ночь на 7 октября 2023 года.

    СМИ пишут, что это было связано с тем, что боевикам "Нухбы" – "спецназа ХАМАСа" – раздали телефоны с "израильскими симками" и просто SIM-карты, чтобы заменить ими палестинские, для поддержки бесперебойной связи во время "мега-операции" террористов против Израиля.

    ЦАХАЛ заявляет, что опубликованные данные неточны и неверно интерпретированы. Дословно в комментарии ЦАХАЛа говорится: "Публикация о 1000 одновременно включенных израильских симках является ложной и далекой от реальности. В действительности, было получено определенное количество признаков, демонстрирующих подготовку к использованию нескольких десятков сим-карт, которые были замечены ранее в различных происшествиях. На основании этой информации службы безопасности были проинструктированы соответствующим образом, и были произведены разведывательные и оперативные мероприятия".

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    "Как уже сообщалось ранее, – продолжает пресс-служба ЦАХАЛа, – в ночь на 7.10 были получены ориентировки, на основании которых было проведено совещание по оценке ситуации и в соответствии с ним были приняты оперативные решения. Ориентировки основаны на множестве различных возможностей и инструментов, включая технологические инструменты, более конкретно о которых армия не может сообщить, как и не может сообщить о принципах их действия".

    Армия обороны Израиля подчеркивает, что все события "черной субботы" и предшествовавших ей событий и вся информация, имеющаяся в распоряжении служб безопасности в канун 7 октября, будут тщательнейшим образом расследованы как в ЦАХАЛе, так и в ШАБАКе. ЦАХАЛ призывает проявлять максимальную осторожность и ответственность с тем, чтобы не наносить ущерба оперативным и тактическим возможностям служб безопасности в военное время.

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