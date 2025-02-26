Глава МИД Израиля: "Ирану хватит урана на несколько бомб, у нас нет времени"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в интервью изданию Politico, что обогащенных Ираном запасов урана будет достаточно для создания нескольких ядерных зарядов. "Шансы на дипломатическое решение низки", – сказал он.

"У нас нет времени. Провал дипломатических усилий угрожает Израилю катастрофой. Чтобы остановить иранские ядерные разработки, необходимо рассматривать и военный вариант", – выразил уверенность министр, которого цитирует "Кан Бет".

Накануне западные СМИ сообщили, что Иран спешно готовится к американо-израильскому удару по объектам ядерной программы, в том числе по тем, о которых никогда не сообщалось. В Иране такой удар рассматривается как экзистенциальная угроза Исламской республике.