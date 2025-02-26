Бывший заложник Хишам Шаабан ас-Сайид выписан из больницы

В среду, 26 февраля, из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве был выписан 36-летний Хишам Шаабан ас-Сайид, который был освобожден четыре дня назад после десяти лет плена в Газе.

Хишам Шаабан ас-Сайид страдает серьезным психическим расстройством. В 2015 году он добровольно пересек границу с Газой, где был схвачен ХАМАСом. Был освобожден 22 февраля 2025 года весте с еще пятью заложниками в рамках сделки по "обмену пленными".

По словам отца освобожденного заложника, в плену его сын забыл человеческую речь, "у него нет голоса, он ничего не помнит".