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Израиль

Бывший заложник Хишам Шаабан ас-Сайид выписан из больницы

время публикации: 26 февраля 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 13:57
Бывший заложник Хишам Шаабан ас-Сайид выписан из больницы
Фото: Хаим Цах/GPO

В среду, 26 февраля, из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве был выписан 36-летний Хишам Шаабан ас-Сайид, который был освобожден четыре дня назад после десяти лет плена в Газе.

Хишам Шаабан ас-Сайид страдает серьезным психическим расстройством. В 2015 году он добровольно пересек границу с Газой, где был схвачен ХАМАСом. Был освобожден 22 февраля 2025 года весте с еще пятью заложниками в рамках сделки по "обмену пленными".

По словам отца освобожденного заложника, в плену его сын забыл человеческую речь, "у него нет голоса, он ничего не помнит".

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