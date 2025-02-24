Отец освобожденного заложника: "Он забыл человеческую речь и ничего не помнит"

Отец Хишама Шаабана ас-Сайида, возвращенного из плена ХАМАСа 22 февраля, на пресс-конференции в больнице "Ихилов", рассказал о состоянии своего сына и возмутился тем, что мусульманская община Израиля молчит по поводу зверств ХАМАСа.

Хишам Шаабан ас-Сайид страдает серьезным психическим расстройством. В 2015 году он добровольно пересек границу с Газой, где был схвачен ХАМАСом. Сегодня ему 36 лет. Он был единственным израильским заложником, который был передан Израилю без унизительной "церемонии" освобождения. ХАМАС утверждал, что это делается "из уважения к его семье и потому, что он – мусульманин". Из рассказа отца заложника становится понятно, почему ХАМАС предпочел освободить Хишама Шаабана ас-Сайида вдали от телевизионных камер.

Отец бывшего заложника рассказал, что после того, как сын ушел в Газу, семья надеялась, что с ним все будет хорошо, что ХАМАС о нем позаботится. "Мы думали, что ХАМАС – освободительное движение, но реальность оказалась совершенно иной", – заявил мужчина. "7 октября мы увидели, как убивали евреев и арабов, похищали мирных жителей, убивали женщин. Мы хотели бы, чтобы арабский мир высказался, что он думает об убийстве и похищении людей на месте их работы? Что он думает об убийстве женщины в традиционной бедуинской одежде? Почему израильские арабы молчат?!"

Мужчина также рассказал, как он впервые обнял своего вернувшегося из плена сына. "Мы принялись его обнимать. И вдруг я понял, что я обнимаю пустую оболочку, не человека. Он выглядит как человек, но он – не человек. Он забыл человеческую речь, у него нет голоса, он ничего не помнит. Такое ощущение, что он был не у людей. Мы сердимся, и мы хотим знать, что произошло", – сказал мужчина.