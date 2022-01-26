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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 12:45

На севере Израиля продолжается снегопад

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На севере Израиля продолжается снегопад

С ночи на Хермоне выпало 30 сантиметров снега, и снегопад, согласно прогнозам, продолжится еще несколько дней. В среду, 26 января, горный курорт Хермон закрыт для посетителей из-за сильного снегопада. Администрация предупреждает, что курорт будет закрыт и 27-28 января.

Тем временем снег лежит уже не только на севере Голанских высот, но и в Цфате. Ожидается, что снегопад в Цфате продолжится еще несколько дней. Мэрии Цфата и ряда других населенных пунктов приняли решение о сокращении занятий в образовательных учреждениях в среду, затем занятия будут проводиться удаленно.

Напомним, в ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.


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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2022
Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снегопад в горных районах севера и центра страны

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