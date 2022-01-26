В связи со снегопадом полиция просит граждан воздержаться от поездок на север страны
Полиция Израиля просит граждан воздержаться от поездок в северные районы страны, где начался снегопад.
Также сообщается об угрозах затоплений в пустыне.
За ночь на Хермоне выпало 20 сантиметров снега. Снег лежит также в населенных пунктах в северной части Голанских высот.
Напомним, в ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2022
Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снегопад в горных районах севера и центра страны
Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снегопад в горных районах севера и центра страны