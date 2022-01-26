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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 08:27

В связи со снегопадом полиция просит граждан воздержаться от поездок на север страны

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В связи со снегопадом полиция просит граждан воздержаться от поездок на север страны

Полиция Израиля просит граждан воздержаться от поездок в северные районы страны, где начался снегопад.

Также сообщается об угрозах затоплений в пустыне.

За ночь на Хермоне выпало 20 сантиметров снега. Снег лежит также в населенных пунктах в северной части Голанских высот.

Напомним, в ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.


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Зимняя буря "Эльпис" в Израиле: снегопад в горных районах севера и центра страны

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