В связи со снегопадом полиция просит граждан воздержаться от поездок на север страны

Полиция Израиля просит граждан воздержаться от поездок в северные районы страны, где начался снегопад.

Также сообщается об угрозах затоплений в пустыне.

За ночь на Хермоне выпало 20 сантиметров снега. Снег лежит также в населенных пунктах в северной части Голанских высот.

Напомним, в ближайшие дни Израиль будет жить в условиях зимней бури, которой было дано название "Эльпис". Ранее обильные снегопады, сопровождающие эту бурю, прошли в Греции и Турции.