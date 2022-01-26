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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 15:15

В Иерусалиме прекращены занятия в учебных заведениях

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В Иерусалиме прекращены занятия в учебных заведениях

В связи с зимней бурей "Элпис" муниципалитет Иерусалима принял решение с 15:00 прекратить занятия в школах и детских садах столицы.

Ранее синоптики предупреждали о том, что днем 26 января в Иерусалиме пойдет снег, однако пока сообщения о снегопаде в столице не поступали.

Муниципальные службы, служба скорой помощи и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Ранее сообщалось, что многие трассы 26 января будут перекрыты, в частности могут возникнуть проблемы с поездками в Иерусалим и из Иерусалима, начиная со второй половины дня 26 января.

Отметим, что 19 января в Иерусалиме шел снег, но тогда устойчивый снежный покров не образовался.


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