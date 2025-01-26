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Израиль

Подано обвинение против жителя Ашкелона, задержанного за сексуальные преступления

Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 26 января 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 13:45
Подано обвинение против жителя Ашкелона, задержанного за сексуальные преступления
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Дуду Махлуфа (50) из Ашкелона, который был задержан ранее по подозрению в сексуальном насилии.

Согласно тексту обвинительного заключения, Дуду Махлуф принудил к сексу свою бывшую партнершу, которая дала ему понять, что не хочет продолжать с ним отношения. Он также изнасиловал 17-летнюю дочь бывшей партнерши, воспользовавшись тем, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Также он совершил непристойные действия в отношении 18-летней девушки, которую нанял в качестве няни для несовершеннолетнего сына, и требовал, чтобы она никому не говорила об этом.

18 декабря 2024 года полиция обращалась в СМИ с просьбой о помощи в розыске Дуду Махлуфа

Из обвинительного заключения следует, что подозреваемый после этого скрылся и был арестован в районе Мертвого моря, после того, как пытался скрыться от преследования и полицейские прострелили шины его автомобиля.

Израиль
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