x
26 января 2025
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 13:23
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Учитель танцев из Яфии обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученицы

Криминал в арабском секторе
Сексуальное насилие
Прокуратура
время публикации: 26 января 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 13:23
Учитель танцев из Яфии обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученицы
Flash90

В воскресенье, 26 января, государственная прокуратура подала в окружной суд в Нацерете обвинительное заключение против 50-летнего Кусая Салаха, жителя Яфии. Преподаватель танцев обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней, которая была его ученицей.

Согласно обвинительному заключению, Кусай Салах, работавший учителем танцев в школе "Дебка", совершил ряд серьезных сексуальных преступлений в отношении своей ученицы, которой на момент начала их отношений было 13 лет. Преступления совершались в течение двух лет. При этом обвиняемый пользовался своим положением учителя для совершения инкриминируемых действий. Он обвиняется в изнасиловании и развратных действиях при отягчающих обстоятельствах на территории комплекса для танцев и во время поездок в рамках деятельности танцевального клуба.

Прокуратура ходатайствовала о заключении обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2025

Старший медбрат одной из больниц подозревается в изнасиловании коллеги
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2025

В сексуальном насилии над старшеклассницей в Маале-Адумим подозревается психолог Даниэль Фельдман