Учитель танцев из Яфии обвинен в сексуальных преступлениях в отношении ученицы

В воскресенье, 26 января, государственная прокуратура подала в окружной суд в Нацерете обвинительное заключение против 50-летнего Кусая Салаха, жителя Яфии. Преподаватель танцев обвиняется в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней, которая была его ученицей.

Согласно обвинительному заключению, Кусай Салах, работавший учителем танцев в школе "Дебка", совершил ряд серьезных сексуальных преступлений в отношении своей ученицы, которой на момент начала их отношений было 13 лет. Преступления совершались в течение двух лет. При этом обвиняемый пользовался своим положением учителя для совершения инкриминируемых действий. Он обвиняется в изнасиловании и развратных действиях при отягчающих обстоятельствах на территории комплекса для танцев и во время поездок в рамках деятельности танцевального клуба.

Прокуратура ходатайствовала о заключении обвиняемого под стражу до окончания судебного разбирательства.