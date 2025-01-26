Возле поселка Кфар-Йона автомобиль сбил подростка

На 57-й трассе, недалеко от съезда в поселок Кфар-Йона, автомобиль сбил подростка. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход (примерно 13 лет) получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Пострадавший доставлен в больницу "Ланиадо" в Нетании. Он погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.