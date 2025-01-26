2024 год стал рекордным по количеству погибших в результате ДТП

Центральное бюро статистики опубликовало данные о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими за декабрь 2024 года и за весь ушедший год. В соответствии с этими данными, в 2024 году на дорогах страны погибли 439 человек – это рекордное количество погибших в ДТП за последние 17 лет. Для сравнения, в 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Израиле погиб 361 человек, то есть, на 21,6% меньше, чем в 2024 году.

В 2024 году на территории страны произошло 405 смертельных ДТП, что на 19,8% больше, чем годом ранее (338) и на 29% больше, чем в среднем за 2020-2022 годы (314).

В полицию за минувший год было сообщено о 8176 дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими (которые ЦБС относит к "сложным ДТП"), этот показатель был на 7,4% меньше, чем в 2023 году и на 25,2% меньше, чем средний показатель за 2020-2022 годы.

Количество пострадавших в результате ДТП составило 14170 человек, что на 10,9% меньше, чем в 2023 году (15897) и на 25,3% меньше, чем в среднем за 2020-2022 годы (18971).

В декабре 2024 года на дорогах страны погибли 45 человек, что на 15 человек больше, чем в декабре 2023 года и на 13 человек больше, чем средний показатель за декабрь в 2020-2022 годы. При этом в декабре произошло 537 ДТП с пострадавшими, что на 27,7% меньше, чем в декабре 2023 года (743) и на 40% меньше, чем среднедекабрьский показатель за 2020-2022 годы (895).