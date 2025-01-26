Сирены и угрозы на арабском в детских садах, виноваты иранские хакеры

Утром в воскресенье, 26 января, хакерами была взломана система экстренного оповещения в детских садах, через которую транслировались вой сирен "Цева Адом", угрозы на арабском языке и иврите. Кроме того, выяснилось, что система той же компании использовалась хакерами для массовой рассылки СМС-сообщений с угрозами. Об этом сообщила новостная служба N12, работающая с телеканалом "Кешет-12" и сайтом "Мако".

Национальное управление кибербезопасности сообщило, что хакеры получили доступ к системе управления частной компании, обслуживающей систему экстренного вызова чрезвычайных служб в детских садах. Примерно 20 детских учреждений стали жертвами хакерского взлома. Кроме того, выяснилось, что система тоже компании использовалась хакерами для массовой рассылки СМС-сообщений с угрозами.

Специалисты Управления кибербезопасности рекомендовали администраторам городских систем, обслуживающих "тревожные кнопки", сменить свои пароли доступа.

Гражданам, получившим СМС-сообщения с угрозами, просто игнорировать их, так как они не способны причинить вред мобильным устройствам.

Ответственность за эту атаку взяла на себя иранская хакерская группа Handala.