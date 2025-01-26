Источники: израильские военные открыли огонь на юге Ливана, убита женщина

Ливанские источники сообщают, что в районе деревни Кфар Кила на юге Ливана израильские военные открыли огонь по местным жителям, которые намеревались вернуться в свои дома. Утверждается, что убита женщина.

ЦАХАЛ не комментирует это сообщение.

Ранее ливанские источники передавали, что не менее десяти ливанцев были ранены в результате обстрелов израильскими военными в деревнях Бурдж аль-Мулук, Кфар Кила, Хула, а также в районе долины реки Салуки.

Утром в воскресенье, 26 января, телеканалы "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", ассоциированные с "Хизбаллой", анонсировали "прямые эфиры" процесса вывода сил ЦАХАЛа со всей территории Ливана. "Хизбалла" дает понять, что 60-дневный период истек, в соответствии с соглашением о прекращении огня Израиль должен вывести войска с ливанской территории, в противном случае война может возобновиться.

В минувшую пятницу офис главы правительства Израиля объявил, что ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана по истечении 60-дневного срока после объявления о прекращении огня с "Хизбаллой". "План прекращения огня в Ливане предусматривает, что постепенный вывод войск ЦАХАЛа должен быть осуществлен в течение 60 дней. Этот пункт был сформулирован с учетом того, что процесс вывода войск может длиться более 60 дней. Процесс вывода сил ЦАХАЛа обусловлен развертыванием ливанской армии на юге Ливана и полным и эффективным выполнением соглашения, в то время как "Хизбалла" отведет свои силы за реку Литани. Поскольку соглашение о прекращении огня еще не полностью выполнено государством Ливан, поэтапный процесс выхода (ЦАХАЛА) будет продолжен при полной координации с Соединенными Штатами. Государство Израиль не будет подвергать опасности своих граждан и будет настаивать на полной реализации целей боевых действий на севере – безопасном возвращении граждан в свои дома", – говорилось в сообщении офиса главы правительства Израиля.