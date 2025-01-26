Среди вышедших на свободу террористов – убийцы, приговоренные к десяткам пожизненных сроков

Среди вышедших на свободу 25 января – в обмен на четырех заложниц – 200 палестинских заключенных есть множество террористов-убийц. 70 таких освобожденных заключенных были высланы в Египет.

МИД Израиля называет тех из них, кто был приговорен ко многим пожизненным срокам и не был освобожден в рамках "сделки Шалита" в 2011 году.

Имена террористов-убийц, осужденных на многие пожизненные сроки и вышедших на свободу в обмен на Нааму Леви, Лири Альбаг, Карину Ариев и Даниэлу Гильбоа

Касэм Уаиль – один из лидеров "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в Иудее и Самарии в начале 2000-х. Был осужден на 35 пожизненных сроков за организацию терактов, в результате которых погибли 35 человек и еще 215 получили ранения. Это теракт-самоубийство в кафе "Момент" в Иерусалиме (9 марта 2002 года), теракт-самоубийство в клубе "Шефельд" в Ришон ле-Ционе (7 мая 2002 года), теракт в кафетерии в Еврейском университете в Иерусалиме (31 июля 2002 года).

Зид Басиса – активист ХАМАСа. Был осужден на 30 пожизненных сроков за организацию теракта в банкетном зале отеля "Парк" на набережной Нетании, в результате которого погибли 30 человек и еще 160 получили ранения.

Мардауи Табат – активист "Исламского джихада". Был осужден на 21 пожизненный срок за организацию терактов, в результате которых погиб 21 человек, около 150 получили ранения. Это взрыв бомбы на центральной автобусной станции в Хадере (25 мая 2001 года), взрыв бомбы на автобусной остановке в Биньямине (16 июля 2001 года), теракт-самоубийство в кафе "Wall Street" в Кирьят-Моцкине (12 августе 2001 года), теракт-самоубийство в кибуце Шлухот (7 октября 2001 года), теракт в районе рынка в Хадере (28 октября 2001 года).

Машахара Фахми – активист ХАМАСа. Был осужден на 20 пожизненных сроков за организацию теракта-самоубийства в 32-м автобусе в Иерусалиме (18 июня 2002 года), в результате которого 19 человек погибли, 70 получили ранения.

Загайр Ашраф – активист ХАМАСа. Был осужден на 6 пожизненных сроков за организацию теракта-самоубийства в 4-м автобусе в Тель-Авив (19 сентября 2002 года), в результате которого шесть человек погибли, около 70 получили ранения.

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в соответствии с реализуемой в настоящее время сделки об условиях прекращения огня и освобождении заложников, удерживаемых террористами в Газе. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 736 заключенных (ранее речь шла о 735) – 290 из них уже освобождены, 70 террористов-убийц высланы в Египет. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывавших пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.