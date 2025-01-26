Машина с флагами "Хизбаллы" приблизилась к израильским солдатам и была уничтожена
время публикации: 26 января 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 21:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские вооруженные силы продолжают действовать на юге Ливана, предотвращая угрозы для израильских военнослужащих.
Ранее в воскресенье автомобиль с флагами террористической организации "Хизбалла" приблизился к израильским силам, которые были вынуждены действовать для устранения угрозы.
Военнослужащие также осуществляли предупредительную стрельбу, чтобы не допустить десятки нарушителей, угрожавших израильским силам.
В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не допустит возвращения "Хизбаллы" на ее прежние позиции на юге Ливана, несмотря на все попытки террористов сделать это.
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