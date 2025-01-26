Машина с флагами "Хизбаллы" приблизилась к израильским солдатам и была уничтожена

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что израильские вооруженные силы продолжают действовать на юге Ливана, предотвращая угрозы для израильских военнослужащих.

Ранее в воскресенье автомобиль с флагами террористической организации "Хизбалла" приблизился к израильским силам, которые были вынуждены действовать для устранения угрозы.

Военнослужащие также осуществляли предупредительную стрельбу, чтобы не допустить десятки нарушителей, угрожавших израильским силам.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ не допустит возвращения "Хизбаллы" на ее прежние позиции на юге Ливана, несмотря на все попытки террористов сделать это.