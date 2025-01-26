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Ближний Восток

Минздрав Ливана: выросло число погибших в результате обстрелов ЦАХАЛа

Ливан
Хизбалла
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 26 января 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 18:43
Минздрав Ливана: выросло число погибших в результате обстрелов ЦАХАЛа
AP Photo/Ariel Schalit

Министерство здравоохранения Ливана заявляет, что в воскресенье, 26 января, в результате обстрелов израильскими военными групп граждан, стремившихся вернуться в свои дома на юге страны, были убиты 22 человека, более 120 были ранены. Среди раненых девять детей и сотрудник службы "скорой помощи".

Несколькими часами ранее минздрав Ливана сообщал о 15 убитых и 80 раненых.

ЦАХАЛ эту информацию пока не комментирует.

"Хизбалла" заявила, что приветствует "верный и храбрый народ", стремящийся вернуться в свои дома.

Ближний Восток
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