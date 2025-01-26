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Израиль

ЦАХАЛ: в секторе Газы ликвидирован "ракетчик" "Исламского джихада"

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Война с ХАМАСом
время публикации: 26 января 2025 г., 20:36 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 20:36
ЦАХАЛ: в секторе Газы ликвидирован "ракетчик" "Исламского джихада"
AP Photo/Jehad Alshrafi

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние сутки израильские военные открывали огонь в секторе Газы "с целью устранения угрозы в нескольких местах, где были замечены подозреваемые, двигавшиеся в их направлении".

На юге сектора Газы был ликвидирован боевик ракетного подразделения "Исламского джихада", представлявший угрозу израильским силам в этом районе.

В центральной части сектора Газы были замечены десятки подозреваемых, двигавшихся в направлении сил ЦАХАЛа. В ответ на угрозу было сделано несколько предупреждающих выстрелов.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.

Израиль
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