ЦАХАЛ: в секторе Газы ликвидирован "ракетчик" "Исламского джихада"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в последние сутки израильские военные открывали огонь в секторе Газы "с целью устранения угрозы в нескольких местах, где были замечены подозреваемые, двигавшиеся в их направлении".

На юге сектора Газы был ликвидирован боевик ракетного подразделения "Исламского джихада", представлявший угрозу израильским силам в этом районе.

В центральной части сектора Газы были замечены десятки подозреваемых, двигавшихся в направлении сил ЦАХАЛа. В ответ на угрозу было сделано несколько предупреждающих выстрелов.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.