Вышли новые версии приложений Newsru.co.il: теперь можно выбрать ленту без фото

Вышли новые версии приложений Newsru.co.il – под Android (107) и под iOS (1.0.8). Их главная отличительная особенность: возможность выбрать стандартную версию – с большими фотографиями, версию с уменьшенными фотографиями или версию, где основная лента показывается без фотографий (только заголовки).

Таким образом, наши приложения теперь могут выглядеть по-разному, в зависимости от предпочтений пользователя.

Приложения Newsru.co.il отличают высокая скорость, удобный дизайн, быстрое обновление, наличие горизонтального свайпа (пролистывания публикаций).

Пользователи приложения Newsru.co.il под Android, привыкшие к старой "классической" версии, могут использовать ее по-прежнему (для этого достаточно в описании выбрать "Вернуться на классическую версию"). Там же можно указать "Отображать непрочитанные" – и тогда просмотренные ранее публикации будут "исчезать" (так это было в "классической" версии).

Важно отметить, что в новых версиях приложений Newsru.co.il показываются материалы всех наших разделов, включая "Фото" (причем просматривать фотографии можно быстро, используя горизонтальный свайп, или не спеша, открывая их по одной).

Первое приложение Newsru.co.il под Android вышло около 11 лет назад. Оно получило заслуженное признание среди пользователей. Новая версия этого приложения была запущена около года назад, его аудитория продолжает расти – более 100 тысяч скачиваний.

Newsru.co.il в приложениях

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