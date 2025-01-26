Глава Пентагона заверил Нетаниягу в полной поддержке Израиля со стороны США
время публикации: 26 января 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 23:43
В воскресенье, 26 января, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с новым министром обороны США Питом Хегсетом.
Пресс-служба израильского премьера передала, что в ходе беседы Пит Хегсет заверил, что Соединенные Штаты будут "стоять плечом к плечу" с Израилем, демонстрируя абсолютную приверженность его безопасности.
Нетаниягу поздравил Хегсета с недавним назначением на пост министра обороны США.
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