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Израиль

Глава Пентагона заверил Нетаниягу в полной поддержке Израиля со стороны США

США
Биньямин Нетаниягу
Пентагон
время публикации: 26 января 2025 г., 23:43 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 23:43
Глава Пентагона заверил Нетаниягу в полной поддержке Израиля со стороны США
AP Photo/J. Scott Applewhite

В воскресенье, 26 января, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с новым министром обороны США Питом Хегсетом.

Пресс-служба израильского премьера передала, что в ходе беседы Пит Хегсет заверил, что Соединенные Штаты будут "стоять плечом к плечу" с Израилем, демонстрируя абсолютную приверженность его безопасности.

Нетаниягу поздравил Хегсета с недавним назначением на пост министра обороны США.

Израиль
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