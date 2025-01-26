Решение проблемы Газы по Трампу: "зачистка", беженцев должны принять Египет и Иордания

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One, рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Судя по его заявлению, он рассчитывает, что сектор Газы будет "зачищен", а беженцев из сектора примут Египет и Иордания, а также другие арабские страны.

Агентство Associated Press приводит ответы Трампа на вопросы журналистов о будущем Газы. "Я бы хотел, чтобы Египет принял людей... Вы говорите, вероятно, о полутора миллионах человек, и мы просто вычищаем все это и говорим: "Знаете, все кончено"", – заявил Трамп.

Президент США также отметил, что ранее Иордания успешно приняла множество палестинских беженцев. По его словам, он сказал королю Иордании Абдалле II: "Я бы хотел, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю на весь сектор Газы прямо сейчас, и это бардак. Это настоящий бардак (Трамп дважды использует слово mess – прим.ред.)".

Трамп отметил, что в регионе, к которому относится Газа, было "много конфликтов" в течение последних столетий. По его словам, переселение жителей Газы "может быть временным или долгосрочным".

"Что-то должно произойти, – добавил Трамп. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены".

AP также отмечает, что Трампу Газа видится потенциально процветающим местом. "Газа интересна. Это феноменальное место, на море. Лучшая погода, вы знаете, там все хорошо. Нечто прекрасное можно сделать с этим, так или иначе это очень интересно", – говорил он ранее. При этом из заявлений Трампа невозможно было понять, кто, по его мнению, в будущем будет управлять этим "прекрасным местом", которое сегодня напоминает "место сноса".

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов в самолете, Дональд Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на поставки Израилю 2000-фунтовых (более 900 кг) авиабомб. "Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку", – заявил Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One. При этом Трамп сказал, что Израиль купил эти авиабомбы. Он также сообщил, что его первая зарубежная поездка на посту президента будет, по всей видимости, в Саудовскую Аравию или Великобританию.

Ранее издание Axios сообщало, что администрация Дональда Трампа отменила запрет, наложенный администрацией Байдена в мае 2024 года на поставку Израилю тяжелых (2000 фунтовых) бомб. Тогда это спровоцировало один из крупнейших кризисов в отношениях США и Израиля за время 15-месячной войны в Газе. Автор публикации Барак Равид писал со ссылкой на некоего израильского чиновника, что Пентагон уведомил правительство Израиля снятии запрета. 1800 бомб МК-84, хранившихся на складах в США, будут погружены на корабль и доставлены в Израиль в ближайшие дни.