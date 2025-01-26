Смотрич объявил о поддержке "плана Трампа" по Газе

Лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич объявил, что всецело поддерживает план по будущему сектора Газы, озвученный президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении Смотрича по этому поводу сказано: "После 76 лет, когда большую часть населения Газы силой удерживали в суровых условиях, в стремлении уничтожить Государство Израиль, инициатива помочь им найти другие места, чтобы начать новую, хорошую жизнь, является прекрасной идеей. После многих лет под властью террора они смогут построить новую и лучшую жизнь в другом месте. В течение многих лет государственные деятели предлагали невыполнимые планы, такие как раздел территории и создание палестинского государства, которые поставили под угрозу существование и безопасность единственного еврейского государства в мире и лишь привели к кровопролитию и страданиям многих граждан. Только нестандартное мышление и поиск новых решений принесут мир и безопасность. Я буду тесно сотрудничать с премьер-министром и кабинетом министров, чтобы обеспечить разработку оперативного плана по скорейшей реализации этой идеи".

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One, рассказал о своем видении того, как должна решиться проблема Газы. Судя по его заявлению, он рассчитывает, что сектор Газы будет "зачищен", а беженцев из сектора примут Египет и Иордания, а также другие арабские страны. Агентство Associated Press приводит ответы Трампа на вопросы журналистов о будущем Газы. "Я бы хотел, чтобы Египет принял людей... Вы говорите, вероятно, о полутора миллионах человек, и мы просто вычищаем все это и говорим: "Знаете, все кончено"", – заявил Трамп. Президент США также отметил, что ранее Иордания успешно приняла множество палестинских беженцев. По его словам, он сказал королю Иордании Абдалле II: "Я бы хотел, чтобы вы приняли больше, потому что я смотрю на весь сектор Газы прямо сейчас, и это бардак. Это настоящий бардак (Трамп дважды использует слово mess – прим.ред.)". Трамп отметил, что в регионе, к которому относится Газа, было "много конфликтов" в течение последних столетий. По его словам, переселение жителей Газы "может быть временным или долгосрочным". "Что-то должно произойти, – добавил Трамп. – Но сейчас это буквально место сноса (demolition site). Почти все снесено, и там умирают люди... Поэтому я бы предпочел вступить в отношения с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они, возможно, смогут жить в мире, чтобы произошли перемены".

AP также отмечает, что Трампу Газа видится потенциально процветающим местом. "Газа интересна. Это феноменальное место, на море. Лучшая погода, вы знаете, там все хорошо. Нечто прекрасное можно сделать с этим, так или иначе это очень интересно", – говорил он ранее. При этом из заявлений Трампа невозможно было понять, кто, по его мнению, в будущем будет управлять этим "прекрасным местом", которое сегодня напоминает "место сноса".