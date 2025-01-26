В ближайшую субботу на свободу должны выйти еще три заложника. СМИ называют имена

В ближайшую субботу, 1 февраля, в рамках третьего этапа сделки с ХАМАСом о прекращении огня в Газе и "обмене пленными", на свободу должны быть отпущены еще три заложника, удерживаемые террористами с 7 октября 2023 года.

ХАМАС не передал Израилю список с именами этих заложников. Но СМИ уже публикуют наиболее вероятный список.

По данным NBC News, 1 февраля ХАМАС обещает отпустить 65-летнего Шмуэля (Кита) Сигала – гражданина США и Израиля, похищенного из Кфар-Азы.

Сайт Ynet пишет, что также террористы должны отпустить пятую (последнюю из захваченных живыми) военнослужащую-наблюдательницу – 20-летнюю Агам Бергер (из Холона). Четыре девушки-военнослужащие Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа были освобождены в рамках сделки 25 января, в обмен на освобождение из тюрем 200 террористов.

Также ХАМАС должен отпустить 1 февраля 29-летнюю Арбель Иехуд из Нир-Оза. Ожидалось, что ее выпустят 25 января. Но ХАМАС этого не сделал. В ответ на невыполнение согласованного ранее списка ЦАХАЛ по-прежнему блокирует проход жителей сектора Газы через "ось Нецарим".

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в соответствии с реализуемой в настоящее время сделки об условиях прекращения огня и освобождении заложников, удерживаемых террористами в Газе. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 736 заключенных (ранее речь шла о 735) – 290 из них уже освобождены. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывавших пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.