В Умм Эль-Фахме произошло двойное убийство

Полиция расследует обстоятельства убийства двух мужчин в районе Залафа в Умм Эль-Фахме.

Ранее парамедики "Маген Давид Адом" передали, что к месту встречи с машинами "скорой помощи" на частном автомобиле были доставлены трое раненых мужчин (всем раненым около 30 лет). На месте была констатирована смерть двоих из раненых. Третий мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По информации в СМИ, убийство произошло на заправке возле въезда в Залафу.