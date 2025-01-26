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Израиль

Отменена поездка министра по делам диаспоры в Брюссель из-за наличия "конкретных" угроз

время публикации: 26 января 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 21:53
Министр по делам диаспоры Амихай Шикли
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером 26 января канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу сообщила, что по рекомендации сил безопасности отменена поездка министра по делам диаспоры Амихая Шикли в Брюссель.

В сообщении говорится, что решение отменить поездку министра для встречи с представителями Европарламента принято в связи с наличием "конкретных" угроз.

Ранее израильские СМИ сообщили, что в Польше, где находится в данный момент министр просвещения Йоав Киш, пропалестинские активисты обратились в местную прокуратуру с требованием его арестовать как причастного к военным преступлениям Израиля в секторе Газы. Киш прилетел в Варшаву на прошлой неделе для того, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-летней годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

Израиль
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