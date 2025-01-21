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Израиль

В Петах-Тикве в криминальном происшествии убит мужчина

время публикации: 21 января 2025 г., 01:13 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 01:22
В Петах-Тикве в криминальном происшествии убит мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" округа Яркон поступило сообщение о мужчине, получившем ранение в криминальном происшествии на улице Ротшильд в Петах-Тикве. Прибывшие на место происшествия парамедики констатировали смерть мужчины.

Убитому, по оценкам парамедиков, около 30 лет.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств убийства, ведется розыск подозреваемых.

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