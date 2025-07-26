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Израиль

Пожар на автобусной парковке в Бат-Яме; погиб мужчина

Пожары
время публикации: 26 июля 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 19:20
Пожар на автобусной парковке в Бат-Яме; погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

В субботу, 26 июля, на парковке в Бат-Яме вспыхнул пожар, в результате чего сгорели несколько автобусов. После того, как пожарным удалось потушить огонь, в одном из автобусов было обнаружено тело мужчины.

Прибывшая на место бригада "Маген Давид Адом" сообщила, что речь идет о мужчине в возрасте около 30 лет, который был найден без признаков жизни, с сильными ожогами и признаками отравления дымом.

Парамедики констатировали его смерть на месте происшествия.

Полиция проводит расследование, чтобы установить причины пожара.

Израиль
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