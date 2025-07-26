ХАМАС усиливает "меры безопасности", опасаясь попыток освобождения заложников из сектора Газы
время публикации: 26 июля 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 18:01
Газета "Аш-Шарк аль-Аусат", издающаяся в Лондоне на арабском языке, сообщила, что "ХАМАС опасается специальных операций ЦАХАЛа или армии США по освобождению заложников".
По данным источников, беседовавших с газетой, ХАМАС принял "строгие меры безопасности" для выявления попыток проникновения ЦАХАЛа в места, где удерживаются заложники.
Также сообщается, что боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама" были отданы четкие указания отслеживать любое "подозрительное передвижение".
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