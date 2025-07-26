ХАМАС усиливает "меры безопасности", опасаясь попыток освобождения заложников из сектора Газы

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат", издающаяся в Лондоне на арабском языке, сообщила, что "ХАМАС опасается специальных операций ЦАХАЛа или армии США по освобождению заложников".

По данным источников, беседовавших с газетой, ХАМАС принял "строгие меры безопасности" для выявления попыток проникновения ЦАХАЛа в места, где удерживаются заложники.

Также сообщается, что боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама" были отданы четкие указания отслеживать любое "подозрительное передвижение".