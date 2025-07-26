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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 26 июля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 17:30
Фото из архива
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа при содействии сил 91-й дивизии атаковали и ликвидировали террориста Али Абдаль Кадира Исмаила, командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля.

Исмаил занимался восстановлением боеспособности "Хизбаллы" на юге Ливана.

Деятельность этого террориста представляла собой нарушение договорённостей между Израилем и Ливаном.

Израиль
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ВВС ЦАХАЛа ликвидировали рекрутера "Хизбаллы" на юге Ливана