ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля

ВВС ЦАХАЛа при содействии сил 91-й дивизии атаковали и ликвидировали террориста Али Абдаль Кадира Исмаила, командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля.

Исмаил занимался восстановлением боеспособности "Хизбаллы" на юге Ливана.

Деятельность этого террориста представляла собой нарушение договорённостей между Израилем и Ливаном.