ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля
время публикации: 26 июля 2025 г., 17:26 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 17:30
ВВС ЦАХАЛа при содействии сил 91-й дивизии атаковали и ликвидировали террориста Али Абдаль Кадира Исмаила, командира штаба "Хизбаллы" в районе Бинт-Джбейля.
Исмаил занимался восстановлением боеспособности "Хизбаллы" на юге Ливана.
Деятельность этого террориста представляла собой нарушение договорённостей между Израилем и Ливаном.
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