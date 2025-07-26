В ночь на субботу, 26 июля, группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан, расположенной недалеко от Бейт-Лехема.

Палестинцы обвинили в поджоге поселенцев из движения "Ноар Гваот" ("Молодежь холмов").

Представитель ЦАХАЛа заявил: "После получения сообщения военнослужащие прибыли на место происшествия и задержали нескольких подозреваемых. Задержанные были переданы полиции".