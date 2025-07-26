Группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан
время публикации: 26 июля 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 15:05
В ночь на субботу, 26 июля, группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан, расположенной недалеко от Бейт-Лехема.
Палестинцы обвинили в поджоге поселенцев из движения "Ноар Гваот" ("Молодежь холмов").
Представитель ЦАХАЛа заявил: "После получения сообщения военнослужащие прибыли на место происшествия и задержали нескольких подозреваемых. Задержанные были переданы полиции".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2025