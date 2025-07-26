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Израиль

Группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан

Иудея и Самария
время публикации: 26 июля 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 15:05
Группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан
Соцсети (архив)

В ночь на субботу, 26 июля, группа израильтян подожгла несколько домов палестинских арабов в деревне Кисан, расположенной недалеко от Бейт-Лехема.

Палестинцы обвинили в поджоге поселенцев из движения "Ноар Гваот" ("Молодежь холмов").

Представитель ЦАХАЛа заявил: "После получения сообщения военнослужащие прибыли на место происшествия и задержали нескольких подозреваемых. Задержанные были переданы полиции".

Израиль
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