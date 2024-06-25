Блинкен на встрече с Галантом: "Предотвратить эскалацию на ливанской границе"

Министр обороны Израиля Йоав Галант, прибывший с визитом в США, встретился в Вашингтоне с государственным секретарем Энтони Блинкеном. Усилия американской администрации направлены на предотвращение войны между Израилем и террористической группировкой "Хизбалла".

"Блинкен подчеркнул необходимость предотвратить эскалацию конфликта, важность дипломатического решения, которое позволило бы ливанским и израильским семьям вернуться домой", – говорится в отчете о встрече, публикуемом Государственным департаментом.

Одной из целей визита Галанта стало снижение напряженности в отношениях Израиля и США. "Взоры наших друзей и наших врагов направлены на нас. Мы должны быстро преодолеть разногласия и встать плечом к плечу", – заявил израильский министр.

Обсуждалась также ситуация в секторе Газы. Блинкен подчеркнул необходимость обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций.