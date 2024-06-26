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Израиль

Призывников с высоким профилем здоровья, прошедших отбор в 8200, отправят в боевые части

время публикации: 26 июня 2024 г., 07:26 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 07:52
Призывников с высоким профилем здоровья, прошедших отбор в 8200, отправят в боевые части
Miriam Alster/FLASH90

Управление кадров ЦАХАЛа приняло решение перенаправлять в боевые части значительную часть призывников, прошедших отбор в подразделения военной разведки или в компьютерные подразделения, но при этом имеющих высокий профиль здоровья.

Как сообщает газета "Едиот Ахронот", часть таких призывников все еще будет попадать в технологические подразделения, однако их количество существенно сократится.

Решение было принято на фоне значительных потерь, понесенных подразделениями ЦАХАЛа в ходе войны, а также необходимости формирования новых боевых подразделений.

Согласно изданию, командование подразделения разведки 8200 выразило недовольство решением, утверждая, что оно может привести к снижению качества призывников, поступающих в особые технологические подразделения.

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