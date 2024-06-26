Военнослужащая и ее сожитель арестованы за перевозку палестинских нелегалов

Бойцы пограничной полиции МАГАВ арестовали военнослужащую ЦАХАЛа и ее сожителя, которые перевозили палестинских нелегалов и помогали им незаконно проникнуть на территорию Израиля. Во вторник, 25 июня, им были предъявлены обвинительные заключения по 27 пунктам обвинения.

По данным расследования, которое вел следственный отдел МАГАВ Иерусалимского округа, двое обвиняемых, военнослужащая ЦАХАЛа и ее сожитель, вместе организовали "транспортные услуги" для палестинцев, и предоставляли нелегалам помощь при незаконном въезде в Израиль и пребывании в Израиле. В частности, они перевозили нелегалов, когда военнослужащая была в военной форме, чтобы не привлекать внимание полиции. Подчеркивается, что все это происходило в период войны "Железные мечи", когда действует блокада палестинских территорий.

Обвиняемая в период службы в армии работала в ресторане в Ришон ле-Ционе, в этом ресторане работал повар из одного из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, он не имел права находиться на территории Израиля и не имел разрешения на работу. Обвиняемая начала подвозить его из его дома на территориях в ресторан и отвозить обратно.

Позднее сотрудник-нелегал предложил обвиняемой начать перевозить палестинских нелегалов на территорию Израиля за деньги, и военнослужащая согласилась. Она также привлекла к этому преступному плану своего сожителя, который участвовал в планировании и реализации нелегального "бизнеса".

Полиция располагает данными по тридцати эпизодам, когда обвиняемые, вместе и по отдельности, перевозили десятки палестинских нелегалов с грунтовой дороги возле заправки "Сонол Бейт-Хурон" на трассе 443 через КПП "Маккабим" на территорию Израиля. Когда обвиняемые проезжали через блокпост, обвиняемый клал руку на спинку сиденья своей сожительницы, чтобы скрыть сидевших сзади палестинских нелегалов, а им в этот момент приказывал пригнуться. В одном из этих случаев девушка перевозила палестинских нелегалов, одетая в военную форму.

После сбора доказательств обвиняемые были арестованы 8 июня текущего года, когда они в очередной раз пытались провезти палестинских нелегалов через КПП "Маккабим". Во вторник, 25 июня, прокуратура представила в суд обвинительное заключение против двоих обвиняемых, жителей Рамле и Карней-Шомрон в возрасте около 20 лет. Были также конфискованы два автомобиля, на которых военнослужащая и ее сожитель перевозили нелегалов, конфискованы также деньги, которые обвиняемые получали за доставку нелегалов. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.