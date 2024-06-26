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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны четверо подозреваемых

время публикации: 26 июня 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 13:09
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны четверо подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

26 июня силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали четырех подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Бейт-Лехеме, Калькилии, Дженине. В Бейт-Лехеме военными был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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